



В Гондурасе объявлено чрезвычайное положение из-за опасного вируса

В Гондурасе из-за резкого увеличения числа смертности и госпитализаций из-за лихорадки Денге, которую переносят комары, объявлено чрезвычайное положение.



По данным телеканала CNN, с начала года в стране зафиксированы более 23 тысяч подозрений на заражение.



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Гондурас занял второе место по количеству заражений. Первое место осталось за Мексикой, где количество зараженных превысило 69 тысяч.



"Гондурас вошел в зону эпидемии из-за увеличения случаев заболевания во всех регионах страны, а также количества госпитализированных пациентов по болезни", – сказано в сообщении министерства здравоохранения страны.