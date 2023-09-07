



Увеличение груди во время беременности грозит раком матерям старше 35 лет

Женщины, рожающие первого ребенка после 35 лет, на 30 процентов чаще заболевают раком молочной железы, чем более молодые матери. Ученые обнаружили, что у матерей, впервые родивших ребенка поздно, в груди имеются большие скопления мутировавших клеток, которые могут превратиться в опухоли. Предполагается, что у них изначально было больше мутированных клеток, поскольку с возрастом их количество увеличивается.Но беременность, которая делает грудь больше, чтобы вырабатывать молоко для ребенка, значительно увеличивает количество клеток молочной железы, включая, вероятно, мутировавшие клетки.



Доктор Бьянкастелла Серезер, возглавлявшая исследование из Имперского колледжа Лондона, говорит, что “в последние десятилетия женщины начали рожать детей позже из-за социальных изменений и личных предпочтений”.



“Мы обнаружили, что человеческая грудь, как и другие органы, с возрастом накапливает мутации, и то, что беременность имеет дополнительный эффект, означающий, что у поздно рожающих матерей, может быть более высокий шанс развития вредных изменений в клетках молочной железы по сравнению с другими женщинами”, – объясняет доктор. '



В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, были проанализированы генетические мутации в клетках молочной железы 29 женщин, 17 из которых родили впервые. У матерей старше 35 лет, впервые родивших ребенка, были обнаружены более крупные “клональные участки” мутировавших клеток молочной железы. Клональный участок представляет собой кластер клеток, в котором генетическая мутация копируется по мере деления клеток и увеличения их количества.



Это означает, что в будущем ученые смогут искать химические вещества, выделяемые этими мутировавшими клетками в кровоток, и, возможно, обнаруживать их с помощью простого анализа крови.