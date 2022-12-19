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Улучшилось состояние раввина Друкмана
19.12.2022 20:20 Алина Груднева

Улучшилось состояние раввина Друкмана

Состояние госпитализированного раввина Хаима Друкмана немного улучшилось.

 
Об этом сообщила его семья.
 
Он по-прежнему проходит лечение от коронавируса в отделении интенсивной терапии в больнице Хадасса Эйн-Керем. 
 
"В последний день наступило некоторое улучшение, раввин несколько раз просыпался на короткое время и даже ответил несколькими словами, когда с ним разговаривали", - сказано в сообщении.
 
Уточняется, что состояние раввина Друкмана с медицинской точки зрения все еще остается тяжелым.

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