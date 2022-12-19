



Улучшилось состояние раввина Друкмана

Состояние госпитализированного раввина Хаима Друкмана немного улучшилось.

Об этом сообщила его семья.

Он по-прежнему проходит лечение от коронавируса в отделении интенсивной терапии в больнице Хадасса Эйн-Керем.

"В последний день наступило некоторое улучшение, раввин несколько раз просыпался на короткое время и даже ответил несколькими словами, когда с ним разговаривали", - сказано в сообщении.

Уточняется, что состояние раввина Друкмана с медицинской точки зрения все еще остается тяжелым.