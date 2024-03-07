



Ученые в шоке от гипервакцинированного немца, получившего 217 прививок от ковида



Ученые утверждают, что "гипервакцинированный" мужчина получил 217 прививок Covid-19.



Мужчина из Германии получил десятки вакцин "по личным причинам" за 29 месяцев, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet Infectious Diseases. По словам исследователей из Университета Эрлангена-Нюрнберга, у 62-летнего жителя Магдебурга (Германия) не было "никаких признаков" того, что он когда-либо был инфицирован вирусом, вызывающим Covid-19, и он не сообщал о каких-либо побочных эффектах, связанных с вакцинацией.



Ученые узнали об этом человеке из газетного сообщения и спросили, можно ли изучить реакцию его организма на многочисленные прививки. "Мы узнали о его случае из газетных статей", - сказал доктор Килиан Шобер. "Затем мы связались с ним и пригласили его пройти различные тесты в Эрлангене. Он с большим интересом согласился".



Существует официальное подтверждение 130 таких прививок, включая восемь различных видов вакцин. "То, что, несмотря на столь необычную гипервакцинацию, не возникло никаких заметных побочных эффектов, свидетельствует о хорошей переносимости препаратов", - добавил доктор Шобер. Исследователи изучили предыдущие анализы крови мужчины, а также проанализировали образцы крови, которые он получал при дальнейших вакцинациях.



Доктор Шобер продолжил: "За последние годы этот человек проходил различные анализы крови, и он дал нам разрешение оценить результаты этих анализов. В некоторых случаях образцы были заморожены, и мы смогли исследовать их самостоятельно. Мы также смогли самостоятельно взять образцы крови, когда мужчина по собственному настоянию сделал еще одну прививку во время исследования. Мы смогли использовать эти образцы, чтобы определить, как именно иммунная система реагирует на вакцинацию".



Исследователи обнаружили, что его иммунная система была полностью функциональна. Определенные иммунные клетки и антитела против вируса, вызывающего Covid-19 (Sars-CoV-2), присутствовали на значительно более высоком уровне по сравнению с людьми, получившими всего три вакцины, сообщает команда.



“В целом мы не обнаружили никаких признаков ослабления иммунного ответа, скорее наоборот”, - говорит один из ведущих авторов исследования Катарина Кочер.