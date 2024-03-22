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У мужчины из живота изъяли огромного живого угря
22.03.2024 13:46 Алина Груднева

У мужчины из живота изъяли огромного живого угря

У 34-летнего мужчины во Вьетнаме из живота изъяли живого 30-сантиметрового угря.

По данным издания Oddity Central, пациент поступил в больницу с сильными спазмами.

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Рентген и УЗИ показали, что в животе у мужчины есть инородное тело, из-за чего у него развились перфорация кишечника и перитонит.

В ходе операции врачи установили, в брюшной полости у пациента находился 30-сантиметровый живой угорь. Процедура прошла успешно. Пациент так и не смог ответить, каким образом животное могло оказаться у него в животе.
 

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