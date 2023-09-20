



Средиземноморская диета снижает риск деменции почти на четверть – исследование

Это одно из крупнейших исследований, включающее 882 человека, у которых было диагностировано это заболевание, когда их здоровье отслеживалось в среднем в течение девяти лет. Каждый участник исследования в разное время заполнял от одной до пяти анкет о том, что он ел за предыдущие 24 часа.



Их выбор из списка, состоящего из более чем 200 продуктов питания и 32 напитков, а также порций, которые они съели, затем получил оценку по 13-балльной шкале за то, насколько они близки к средиземноморской диете. Например, тот, кто съедал необходимые 400 граммов овощей, получал один балл, и только 0,5 балла, если потреблял 200 граммов.



В 13 оцениваемых категорий вошли морепродукты, бобовые и орехи, при этом люди получали более высокие оценки, если они не ели слишком много определенных продуктов, таких как красное мясо и сладкие напитки. Согласно этой системе оценок, треть людей, набравших наиболее высокие баллы, имела на 23 процента меньшую вероятность развития деменции по сравнению с третью реципиентов с самыми низкими баллами.



Исследование, проведенное Университетом Ньюкасла и опубликованное в журнале BMC Medicine, выявило снижение риска развития деменции у людей, соблюдающих средиземноморскую диету, даже если у них был более высокий генетический риск этого заболевания.



“Это важное исследование показывает, что употребление большего количества овощей, фруктов, рыбы и оливкового масла и меньшего количества обработанных пищевых продуктов, сладких продуктов и красного мяса может защитить память и мыслительные способности во время старения”, – говорит доктор Клэр МакЭвой, соавтор исследования.

