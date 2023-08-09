



Сколько шагов нужно пройти, чтобы убежать от смерти - исследование

Исследование показало, что всего 4000 шагов в день достаточно, чтобы существенно снизить риск ранней смерти. Это означает, что люди, которые не достигают популярной цели в 10 000 шагов в день, все равно получают прибавку к здоровью. Ученые говорят, что даже небольшая прогулка может улучшить ваше здоровье



Исследователи из медицинского университета Лодзи в Польше проанализировали данные почти 227 000 человек. Они обнаружили, что чем больше вы ходите, тем больше пользы, но четкого верхнего предела не существует.



Риск сердечных заболеваний начал снижаться уже после 2337 шагов в день. Это сопоставимо всего лишь с 25-минутной прогулкой. По словам исследователей, "значительное" снижение риска преждевременной смерти в молодом возрасте начинается после 3967 шагов в день — это около 40 минут ходьбы. На каждые 1000 шагов он снижался еще на 15%.



Риск для людей старше 60 лет был на 42% ниже, если они проходили от 6000 до 10 000 шагов в день, по сравнению с теми, кто не делал этого вообще.



Профессор Мацей Банах сказал: "Наше исследование подтверждает, что чем больше вы ходите, тем лучше. Мы обнаружили, что это относится как к мужчинам, так и к женщинам, независимо от возраста. Необходимо всего 4000 шагов в день, чтобы значительно снизить смертность от любых причин, и еще меньше, чтобы снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний".



По данным Всемирной организации здравоохранения, ленивый образ жизни является главным убийцей. Недостаток физической активности связан с более высокими показателями диабета 2 типа, сердечных заболеваний, рака и деменции.



Доктор Банах добавил: "Анализ также показал, что нам не обязательно делать очень много шагов, чтобы получить пользу для здоровья, что меняет определение сидячего образа жизни".

