



Симптомы затяжного COVID исчезают через год в легких случаях

Большинство симптомов затяжного коронавируса проходят в течение года у людей, которые переносят болезнь в легкой форме.



Об этом говорится в результатах исследования израильских ученых, опубликованного в журнале BMJ.



Они проанализировали медицинские карты почти двух миллионов человек всех возрастов, которые прошли тестирование на COVID с марта 2020 года по октябрь 2021-го. То есть, исследование охватило тех, кто перенес более ранние варианты коронавируса, в том числе Delta, однако не рассматривался штамм Omicron.



Исследователи изучили данные, предоставленные больничной кассой "Маккаби", на наличие более 70 различных симптомов у пациентов с легкой формой заболевания. Зараженные испытывали потерю вкуса и обоняния, проблемы с дыханием, слабость, учащенное сердцебиение, острый фарингит, головокружение, ухудшение концентрации и памяти. Однако большинство из указанных симптомов исчезли в течение 12 месяцев.



У вакцинированных был меньший риск проблем с дыханием по сравнению с непривитыми. У детей было меньше проблем со здоровьем, чем у взрослых. Они избавлялись от затяжных симптомов в течение года.