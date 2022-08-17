



Пусть нам говорят правду

«Пусть нам говорят правду, даже если она трудна, но оставьте нам место для надежды»: голоса детей, проходящих лечение в медицинском центре "Шнайдер", были услышаны на первом в своем роде педиатрическом консилиуме



В последние годы тенденция участия общественности получила широкое распространение во всем мире как в государственном, так и в частном секторах. Во многих медицинских организациях и больницах по всему миру пациенты и их семьи уже несколько лет участвуют в организационных решениях и рабочих процессах, т.к. есть понимание, что участие пациентов повышает качество и безопасность медицинской помощи и удовлетворённость ею.



Одним из общепринятых в мире способов вовлечения пациентов в процесс принятия решений является создание совета пациентов, который становится совещательным органом больницы. Совет собирается для обсуждения улучшения рабочих процессов и передачи опыта пациентов и сопровождающих, а также для разработки решений и услуг.



Детский медицинский центр "Шнайдер" из группы «Клалит» — первая больница в Израиле, присоединившаяся к этой тенденции, провела первый консилиум пациентов для детей и подростков, положивший начало серии запланированных встреч. Шестеро мальчиков, девочек и подростков из самых разных слоев населения, находящихся на лечении в больнице "Шнайдер" в различных отделениях и клиниках, приняли участие в увлекательной и уникальной в своем роде встрече. Таким образом больница "Шнайдер" присоединяется к тенденции ведущих детских больниц мира, которые позволяют детским голосам звучать без посредничества родителей.



На детском совете, который проходил в присутствии заведующей детским медицинским центра "Шнайдер" доктора Эфрат Барон Харлев, присутствовали Эфрат Мильнер, заведующий отделом обслуживания пациентов, Эфрат Харель, заведующая отделом социальных услуг, Масхит Гилан Шохат, заведующая образовательным центром больницы, и другие сотрудники. Молодежь обсудила различные вопросы, связанные с их опытом лечения и пребывания в больнице, такие как: общение с врачами и медицинским персоналом и воспитателями и условия госпитализации. Дети обсудили с участниками консилиума как сделать время пребывания детей и подростков разного возраста в больнице более приятным, и необходимость контакта с другими детьми со схожими заболеваниями.



Одним из важных вопросов, поднятых детьми, является отношение к ним медицинского персонала и то, как им подается информация об их болезни: «Важно, чтобы они относились к нам как к взрослым, а не просто разговаривали с родителями, чтобы они говорили нам нам правду. Пусть это будет трудно, но обнадеживающе. Чтобы они оставили нам место надежды», - говорят дети. Еще одна проблема, которую они подняли, — раскрытие информации о болезни ближайшему окружению и школе, а также необходимость того, чтобы больница была их партнером в размышлениях о том, как лучше всего рассказать другим о болезни. Дети также попросили подумать о том, как быть облегчить этот период родителям, позаботиться об их комфорте и благополучии, пока они находятся с детьми в больнице. Кроме того, дети выразили желание, чтобы медперсонал провел для них семинары по вопросам, связанным с их состоянием здоровья, например, прием лекарств, тем самым давая им чувство ответственности, контроля, расширения прав и возможностей.



Д-р Эфрат Барон Харлев, заведующая детским медицинским центром "Шнайдер", поздравил детей: «Больница "Шнайдер", как единственная и уникальная детская больница, считает своим кредо концепцию помещения детей и их мира в центр терапевтического процесса, и поэтому вполне естественно слушать детей и учиться у них, а также объяснять детям, как идут дела, и делиться информацией в процессах, конечной целью которых является дать им все, что возможно и даже больше. Именно это характерно для нашей больницы».



Эфрат Милнер, заведующий отделом обслуживания пациентов: «Целью консилиума было дать возможность детям, как представителям пациентов, вести открытый диалог с руководством больницы. Это уникальный процесс участия пациентов в важных дебатах, предназначенный для того, чтобы прислушаться к голосам детей и подростков, с их уникальной мудростью и их особым видением как пациентов. Это показывает нам, как руководству, реальные потребности наших особых пациентов - детей и молодежи».

