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Происхождение COVID: ВОЗ и Китай накинулись друг на друга с обвинениями
08.04.2023 18:23 Алина Груднева

Происхождение COVID: ВОЗ и Китай накинулись друг на друга с обвинениями

Напряженность между Китаем и Всемирной организацией здравоохранения из-за поиска источника происхождения COVID-19 возрастает.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус призвал КНР поделиться своей информацией, обвинив Пекин в чрезмерной секретности.

"Без полного доступа к информации, которой обладает Китай, мы не можем точно определить происхождение COVID-19", - сказал он.

По словам Гебреисуса, у ВОЗ есть гипотеза относительно происхождения коронавируса, но организации необходимо сотрудничество с Китаем.

В ответ директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Шен Хунбин обвинил организацию в "оскорбительном и неуважительном отношении", а также в "попытке опорочить" Пекин.

"Как ответственная страна и как ученые мы всегда активно делились результатами исследований с учеными всего мира", — сказал Шен.
 

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