



Происхождение COVID: ВОЗ и Китай накинулись друг на друга с обвинениями

Напряженность между Китаем и Всемирной организацией здравоохранения из-за поиска источника происхождения COVID-19 возрастает.



Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус призвал КНР поделиться своей информацией, обвинив Пекин в чрезмерной секретности.



"Без полного доступа к информации, которой обладает Китай, мы не можем точно определить происхождение COVID-19", - сказал он.



По словам Гебреисуса, у ВОЗ есть гипотеза относительно происхождения коронавируса, но организации необходимо сотрудничество с Китаем.



В ответ директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Шен Хунбин обвинил организацию в "оскорбительном и неуважительном отношении", а также в "попытке опорочить" Пекин.



"Как ответственная страна и как ученые мы всегда активно делились результатами исследований с учеными всего мира", — сказал Шен.

