



Предупреждение минздрава: не используйте эти ампулы типа "Pregnyl"

Минздрав предостерегает общественность от использования поддельных ампул типа "Pregnyl", ввезенных контрабандой из Турции и обнаруженных в ходе правоохранительной операции



После пресечения контрабанды лекарств, запрещенных к употреблению в Израиле, лабораторные исследования подтвердили, что ампулы – подделка.

Использование поддельных ампул может нанести вред здоровью и вызвать побочные эффекты.



Оригинальный препарат является рецептурным и предназначен для усиления фертильности. Его необходимо покупать только в аптечных сетях и известных аптеках.



В ходе совместной акции Отдела правоприменения и надзора Министерства здравоохранения и таможни на КПП Алленби, проведенной в июле, были изъяты сотни поддельных ампул Pregnyl® 5000 IU, контрабандой ввезенных из Турции в Израиль. Подозреваемый, не являющийся гражданином Израиля, был пойман с большим количеством таблеток и ампул разного типа в чемодане. Он был допрошен на таможне, где и заявил, что он врач, но никаких доказательств этому найдено не было.







Лабораторная проверка, проведенная в последние недели, показала, что ампулы действительно являются подделкой, не производились под официальным контролем, содержат вещества не идентичные веществам, из которых изготовлено оригинальное лекарство, и могут представлять опасность для здоровья населения. Их использование может нанести значительный вред здоровью в результате неконтролируемого использования, не соответствующего указаниям на этикетке, и низкого качества продукта, а также вызвать побочные эффекты, такие как отеки, депрессия, усталость и раздражительность.



Поддельные ампулы можно определить по следующим признакам:

- Номера партий на упаковках и ампулах: N117516/2025-07, 122319/2025-07

- Шрифты и знаки не совпадающие с оригинальными шрифтами (изображения прилагаются)

Pregnyl — это рецептурный препарат для усиления фертильности, содержащий гормон ХГЧ (Human Chorionic Gonadotropin).







Д-р Рони Берковиц, глава отдела правоприменения и надзора Министерства здравоохранения: «Мероприятие на контрольно-пропускном пункте Аленби проводились в рамках широкой правоохранительной операции Министерства здравоохранения совместно с таможенной и налоговой службой по предотвращению ввоза и сбыт лекарств, не разрешенных к продаже в Израиле, с возбуждением дисциплинарных и уголовных дел против нарушителей закона».



Минздрав предостерегает от использования поддельной продукции, которая может нанести вред здоровью населения, и напоминает, что лекарства следует приобретать только в аптеках и с разрешения врача. Если есть подозрения в сбыте поддельных лекарств и препаратов или в побочных эффектах от их использования, вы можете сообщить об этом в Отдел правоприменения и надзора по электронной почте [email protected]



Фото: Пресс-служба Минздрава Израиля.