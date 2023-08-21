



“Пирола”: В Израиле подтвержден первый случай нового штамма COVID-19

Израиль 20 августа подтвердил первый случай нового варианта COVID-19, BA.2.86, который ученые в социальных сетях прозвали “Пирола”. Об этом сообщает i24NEWS.



В прошлый четверг, 17 августа, Всемирная организация здравоохранения заявила, что внимательно следит за новым вариантом, обнаруженным в Израиле, Дании и США, “из-за большого количества (более 30) мутаций шиповидных генов, которые он несет”.



“Потенциальное влияние мутаций BA.2.86 в настоящее время неизвестно и подвергается тщательной оценке”, – заявили в ВОЗ.



Центры США по контролю за заболеваниями (CDC) подтвердили, что они также внимательно следят за новым штаммом, который имеет 36 мутаций от преобладающего в настоящее время штамма XBB.1.5. CDC заявил, что “по мере того, как мы узнаем больше о BA.2.86, рекомендации CDC по защите от COVID-19 остаются прежними”.