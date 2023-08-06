



Новый штамм COVID Eris обнаружен в 36 странах, включая Израиль



Новый вариант коронавируса (SARS-CoV-2), известный как EG.5.1, распространяется по всему миру. По состоянию на 24 июля 2442 последовательности EG.5.1 были обнаружены в 36 странах мира, в том числе зафиксированы не менее 18 случаев в Израиле. Об этом сообщается на сайте Outbreak.info.



По данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании UKHSA, мониторинг варианта EG.5.1 начался в начале июля из-за увеличения количества сообщений об этом варианте на международном уровне, особенно в Азии. Штамм был впервые обнаружен в марте.



Обновление от UKHSA 2 августа показало, что количество случаев вариантов EG.5.1 и XBB.1.16 , известного как Arcturus, растет. По словам Мигана Калла, эпидемиолога из UKHSA, на EG.5.1 приходится 20% секвенированных случаев в Азии, 10% – в Европе и 7% – в Северной Америке.



“Мы по-прежнему наблюдаем рост случаев COVID-19 в отчете на этой неделе. Мы также наблюдаем небольшой рост госпитализаций, особенно среди пожилых людей”, – сообщила доктор Мэри Рамзи, руководитель отдела иммунизации UKHSA.



В Японии число случаев заболевания растет в течение 17 недель подряд: министерство здравоохранения страны заявило в пятницу, что за семидневный период, закончившийся 30 июля, было зарегистрировано 78 502 случая, что на 9 901 больше, чем неделей ранее. Госпитализации за этот период также выросли на 14%.



В США EG.5 является ведущим штаммом, составляющим 17,3% случаев в стране, за ним следует XBB.1.16, который составляет 15,6% случаев.

Данные показывают рост числа госпитализаций: 8 035 госпитализаций из-за вируса в течение недели с 22 июля по сравнению с 7 165 госпитализациями неделей ранее.



В Израиле было зарегистрировано не менее 18 случаев нового варианта COVID Eris.



Ученые предупреждают, что ослабление наблюдения затрудняет отслеживание новых вариантов.

