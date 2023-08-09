



Не убивайте печень сладкими напитками - исследование

Приблизительно 65% взрослых в США ежедневно потребляют подслащенные сахаром напитки. Исследователи из Brigham and Women's Hospital, одного из основателей системы здравоохранения Mass General Brigham, провели одно из первых исследований, посвященных изучению связи между потреблением напитков с сахаром и заболеваемостью раком и хроническими заболеваниями печени.



Это обсервационное исследование, длившееся более 20 лет, включало почти 100 000 женщин в постменопаузе. Исследователи изучили данные о заболеваемости раком печени и смерти от хронических заболеваний печени, таких как фиброз, цирроз или хронический гепатит, которые были подтверждены медицинскими записями или Национальным индексом смертности.



Всего в окончательный анализ было включено 98 786 женщин в постменопаузе. У 6,8% женщин, которые употребляли один или несколько подслащенных напитков в день, риск рака печени был на 85% выше, а риск смертности от хронических заболеваний печени — на 68% выше, чем у тех, кто употреблял менее трех подслащенных напитков в месяц.



Авторы отмечают, что исследование было наблюдательным, и причинно-следственная связь не может быть выведена. Наблюдение было основано только на информации, которая добровольно предоставлялась участницами об их привычках употребления напитков.



Чтобы подтвердить эту связь и рисками и определить их причину, необходимы дополнительные исследования. Кроме того, ученым предстоит выяснить потенциальные механизмы воздействия сладких напитков на печень путем интеграции генетических, доклинических и экспериментальных исследований.

