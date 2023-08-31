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Мужчина решился на увеличение пениса и умер
31.08.2023 21:20 Алина Груднева

Мужчина решился на увеличение пениса и умер

В Германии работник ресторана выдавал себя за хирурга, предлагая клиентам через Интернет операцию по увеличению пениса.

По данным британского таблоида The Sun, его приговорили к пяти годам тюрьмы после того, как один из его клиентов умер.

Он ввел пациенту силиконовое масло, после чего у мужчины начались проблемы с дыханием. Спустя семь месяцев 32-летний подопытный умер в больнице в мучениях из-за осложнений, вызванных сепсисом, таких как печеночная и легочная недостаточность. По словам прокурора, это произошло из-за того, что масло попало в кровоток.

Во время суда выяснилось, что в марте 2023 года фейковый хирург проводил аналогичную "операцию". Называть тип вводимого пациентам материала он отказался.

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