



Мужчина решился на увеличение пениса и умер

В Германии работник ресторана выдавал себя за хирурга, предлагая клиентам через Интернет операцию по увеличению пениса.



По данным британского таблоида The Sun, его приговорили к пяти годам тюрьмы после того, как один из его клиентов умер.



Он ввел пациенту силиконовое масло, после чего у мужчины начались проблемы с дыханием. Спустя семь месяцев 32-летний подопытный умер в больнице в мучениях из-за осложнений, вызванных сепсисом, таких как печеночная и легочная недостаточность. По словам прокурора, это произошло из-за того, что масло попало в кровоток.



Во время суда выяснилось, что в марте 2023 года фейковый хирург проводил аналогичную "операцию". Называть тип вводимого пациентам материала он отказался.