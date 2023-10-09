Минздрав дал директивы по донорству грудного молока: что нужно знать
В последние сутки поступили заявки на грудное молоко, в связи с отсутствием кормящих матерей и призывом матерей грудных детей.
В связи с этим Министерство здравоохранения ежечасно публикует инструкции по использованию молока из банка грудного молока для травмированных детей или детей, оставшихся без грудного молока, которое является лучшей пищей для младенцев.
В свете инициатив в социальных сетях по донорству грудного молока важно отметить, что Министерство здравоохранения поощряет пожертвования грудного молока через банк грудного молока Министерства здравоохранения, в процессе которого порции проверяются и безопасны для использования. младенцами.
Как сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Израиля Шира Соломон, младенцы смогут получить донорское грудное молоко в соответствии со следующими указаниями:
- Дети в возрасте до шести месяцев, которым необходимо грудное молоко из-за отсутствия матери в связи с ситуацией (травма, похищение или смерть).
- Дети до шестимесячного возраста, нуждающиеся в грудном молоке в связи с призывом матери на военную службу согласно Приказу 8.
- Малыши в возрасте от шести месяцев до одного года в связи с отсутствием матери или ее призывом и не имеющие возможности употреблять смеси (из-за аллергии или непереносимости) согласно справке из медицинского учреждения.
- Младенцы, пострадавшие в результате операции, в возрасте до одного года, если это необходимо для оказания помощи в их выздоровлении и по заключению врача.
- Любое заболевание, требующее грудного молока, например, онкологическое заболевание, согласно документу от врача-специалиста или другого поставщика медицинских услуг, необходимо получить специальное одобрение специалистов.
Семьи или медицинские работники, ухаживающие за младенцами, отвечающими этим критериям, а также женщины, желающие стать донорами грудного молока, могут обратиться в Банк грудного молока.
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по телефону 073260200
Министерство здравоохранения призывает кормящих женщин продолжать грудное вскармливание в случае чрезвычайной ситуации, поскольку доказано, что грудное вскармливание предотвращает заболевания и снижает стресс.
Кормящим женщинам, которым нужна помощь в грудном вскармливании или информация о питании, предлагается позвонить на горячую линию "Типат Халав" по номеру *5400, доб. 9, по воскресеньям с 16:00 до 21:00 и по пятницам с 8:00 до 13:00.