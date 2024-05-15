



Блинкен: США выделили Украине новый пакет помощи в $2 млрд

США выделяют Украине новый пакет финансовой помощи. Денежные средства пойдут на закупку оружия для украинской армии. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой.



"У нас есть дополнительная помощь, и эта помощь уже доставляется в Украину. Хочу объявить, что мы предоставим дополнительные 2 млрд долларов финансовой и военной помощи", - сказал он.



Как отметил госсекретарь США, средства будут выделены через фонд оборонной промышленности. Это поможет Украине закупить необходимое вооружение, а также будет инвестицией в военно-промышленный комплекс Украины.



Блинкен добавил, что средства из нового пакета финансовой помощи также могут быть направлены на закупку оружия в других странах.