



Луч надежды: в США одобрили новый препарат от болезни Альцгеймера

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило новый препарат от болезни Альцгеймера.



Уточняется, что это лекарство замедляет прогрессирование болезни.



Экспериментальный препарат леканемаб будет доступен под названием Leqembi. Согласно проведенным исследованиям, он замедляет снижение когнитивных функций у пациентов с болезнью Альцгеймера на ранней стадии.



По словам экспертов, новое лечение дает луч надежды пациентам, которые нуждаются в эффективном лечении. По данным NBC News, поступали ранее сообщения о побочных эффектах и ​​дороговизне препарата.



Препарат одобрен в ускоренном порядке. По словам экспертов, необходимо провести дополнительные клинические испытания для подтверждения пользы лекарства.