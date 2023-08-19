



Израильский эпидемиолог: нет причин беспокоится о новом штамме COVID-19

Сейчас нет причин беспокоиться о новом штамме COVID-19 под названием BA.2.86, который отслеживается Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Всемирной организацией здравоохранения, говорит профессор Хагай Левин, старший эпидемиолог Школы общественного здравоохранения Еврейского университета и глава Израильской ассоциации врачей общественного здравоохранения.



“Есть основания для беспокойства по поводу отсутствия извлеченных в Израиле и многих других странах уроков в отношении инвестиций и подготовки к пандемии и чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения, политизации и подрыва доверия и солидарности”, - отметил ученый, сообщает The Jerusalem Post.



По его словам, отсутствие продовольственной безопасности среди более бедных слоев населения в Израиле также увеличивает смертность от инфекционных и других заболеваний.



CDC отслеживает новую, сильно мутированную разновидность COVID, обнаруженную в нескольких местах в Израиле. Официальные лица заявили, что “по мере того, как мы узнаем больше о BA.2.86, наши рекомендации по защите от COVID-19 остаются прежними”.



