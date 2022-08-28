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Израиль: врач-антиваксер навсегда лишен лицензии
28.08.2022 11:58 Алина Груднева

Израиль: врач-антиваксер навсегда лишен лицензии

Министерство здравоохранения объявило об аннулировании лицензии доктора Арье Авни на постоянную медицинскую практику из-за неподобающего для врача поведения.

 
Соответствующее заявление было сделано в воскресенье, 28 августа.
 
Лицензии он лишен за публикацию клеветнических статей по поводу прививок от коронавируса.
 
Впервые его лишили лицензии в феврале прошлого года. Авни подавал апелляцию, однако суд ее отклонил.
 
Авни является владельцем веб-сайта и страницы в Фейсбуке под названием "Правильная медицина – д-р Арье Авни", где он публикует различные статьи. Среди прочего, он призывает общественность не соблюдать указания минздрава в отношении коронавируса, а также публикует клеветнические статьи против медицинского сообщества. 

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