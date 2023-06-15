



Исследование: Лекарство от аллергии может помочь людям с рассеянным склерозом

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследования и обнаружили, что обычное лекарство от аллергии может дать надежду на восстановление поврежденных нервов у пациентов с рассеянным склерозом. Как известно, рассеянный склероз - это когда иммунная система организма выступает против защитной миелиновой оболочки, изолирующей нервы.



Этот акт дружественного огня вызывает необратимые повреждения и нарушает линию связи между мозгом и телом. Дегенерация миелина, также известная как демиелинизация, может привести к ряду симптомов — от онемения и покалывания до серьезных осложнений, таких как слепота и паралич, пишет Фокус.



До сих пор традиционные стратегии лечения были в основном направлены на борьбу с аутоиммунным аспектом РС — либо путем блокирования иммунных клеток от достижения миелина, либо путем смягчения воспалительной реакции организма. Однако конечная цель любого лечения РС — обратить вспять повреждение миелина, что позволит восстановить функции нервов и предотвратить длительную инвалидность.



На помощь пришел клемастин — обычный антигистаминный препарат для лечения аллергии, который вы можете найти в своей аптечке. Исследовательская группа обнаружила, что клемастин обладает удивительной способностью обращать вспять повреждение миелиновой оболочки. Но это еще не все, они также обнаружили уникальный биомаркер — "фракцию воды в миелине" (ФВМ), который может измерить эффективность препарата в восстановлении миелина. Проще говоря, ФВМ измеряет отношение воды, запертой в слоях миелина, к общему содержанию воды в ткани мозга, что позволяет судить о целостности миелиновой оболочки.



Исследователи провели исследование под названием ReBUILD, в котором приняли участие 50 пациентов с РС, разделенных на две группы: одна группа получала клемастин в течение первых трех месяцев, в то время как второй группе сначала давали плацебо, а клемастин вводили только с третьего по пятый месяц. С помощью МРТ-сканирования исследователи отслеживали ФВМ в corpus callosum — толстом пучке нервных волокон, соединяющем левое и правое полушария мозга, который обычно густо покрыт миелином.



Исследование показало, что в первой группе миелиновая вода увеличилась, пока они принимали клемастин, и продолжала увеличиваться до прекращения приема препарата. С другой стороны, миелиновая вода уменьшилась у второй группы, принимавшей плацебо, но увеличилась, когда они начали принимать клемастин. Более того, исследователи наблюдали значительную ремиелинизацию, или процесс восстановления миелина, в областях за пределами видимых поражений РС — областях, где миелин поврежден или рубцово изменен.



По мнению исследовательской группы, мониторинг изменений в ФВМ с помощью МРТ может стать стандартным методом оценки терапии ремиелинизации. Ари Грин, автор-корреспондент исследования, поделился значением этого прорыва: "Данное исследование представляет собой первое прямое, биологически обоснованное, основанное на визуализации доказательство восстановления миелина под воздействием клемастина. Это устанавливает новый стандарт для будущих исследований в области терапии ремиелинизации".



Хотя клемастин стимулирует дифференцировку стволовых клеток, котоИсследование: Лекарство от аллергии может помочь людям с рассеянным склерозомрые производят миелин, предлагая альтернативную стратегию лечения, не направленную на иммунную систему, исследователи предупреждают, что для оптимизации лечения требуется дополнительная работа. "Клемастин может быть лишь частично эффективным в тех дозах, которые мы можем использовать, — объяснил Грин, — Он может быть седативным, что может быть особенно нежелательно для пациентов с РС. Мы надеемся, что будут разработаны более эффективные препараты, но клемастин оказался тем средством, которое показало, что ремиелинизация возможна".



Исследователи планируют изучить потенциал клемастина для лечения повреждений мозга у недоношенных детей, которые часто страдают от повреждения миелина. Тем временем, это исследование является маяком надежды для пациентов с РС и медицинского сообщества, демонстрируя, что простое, широко доступное лекарство может стать переломным моментом в борьбе с этим изнурительным заболеванием.



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