



Горовиц: мы получим миллионы прививок



Министр здравоохранения Ницан Горовиц выступил в эфире 2-го канала израильского ТВ.



Горовиц говорил о необходимости подготовке к зиме и новой волне коронавируса. Министр рассказал, что в ближайший месяц Израиль получит миллионы прививок против нового штамма коронавируса.



Горовиц сообщил: “У этого есть цикличность, и мир к этому готовится. Мы хотим начать делать прививки осенью и перейти на ежегодный формат.Точно также, как вы получаете прививку от гриппа, можно будет получить прививку от коронавируса. Конечно же, она не будет обязательной”.

