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Горовиц: мы получим миллионы прививок
04.09.2022 10:05 Аркадий Бочаровский

Горовиц: мы получим миллионы прививок


Министр здравоохранения Ницан Горовиц выступил в эфире 2-го канала израильского ТВ.

Горовиц говорил о необходимости подготовке к зиме и новой волне коронавируса. Министр рассказал, что в ближайший месяц Израиль получит миллионы прививок против нового штамма коронавируса.

Горовиц сообщил: “У этого есть цикличность, и мир к этому готовится. Мы хотим начать делать прививки осенью и перейти на ежегодный формат.Точно также, как вы получаете прививку от гриппа, можно будет получить прививку от коронавируса. Конечно же, она не будет обязательной”.
 

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