



Дневной свет помогает лечению пациентов в больницах – израильское исследование

Исследования, проведенные учеными из Техниона, технологического университета в Хайфе, подтвердили, что больничные палаты с более естественным освещением помогают сократить продолжительность пребывания и потребление лекарств, стимулируют улучшение качества сна и уменьшают депрессию и беспокойство.



Исследование подтвердило, что проектирование помещений с естественным освещением улучшает результаты лечения пациентов в больницах. Свет существенно влияет на здоровье, благополучие, физиологические и психологические показатели и играет существенную роль в регулировании циркадного ритма, модуляции цикла сна и бодрствования, а также неврологических и гормональных процессов, влияющих на наше здоровье. Эксперты Техниона напомнили, что жизнь в современном обществе характеризуется недостатком естественного света, что нарушает биологические часы и может повлиять на здоровье.



Исследователи под руководством профессора Гуеди Капелуто разработали новые инструменты и методы для оценки естественного освещения в палатах пациентов. Согласно их выводам, даже относительно простые архитектурные решения могут улучшить доступность естественного света в больничных палатах, например, полностью открывающиеся окна и регулируемые жалюзи. Оценка доступности естественного света в период госпитализации должна учитывать сезонные изменения для их разной ориентации.



Профессор Капелуто заявил, что модель может способствовать оценке эффективности дневного освещения в больницах, а также может применяться в офисах и образовательных учреждениях.



Местом для проведения исследования была выбрана двухместная палата с боковым освещением, распространенная в израильских больницах. Чтобы компьютерное моделирование отражало реальные условия , в палатах стационара больницы “Сорока” в Беэр-Шеве на юге страны были проведены сезонные измерения дневного света.