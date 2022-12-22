



Десятки женщин в Ассута вынуждены прервать цикл IVF

Пациентки больницы Ассута Рамат Ха Хаяль в последние несколько дней получили сообщение, которое изменило их жизнь: они вынуждены заморозить лечение посреди цикла IVF и искать другого врача.



"К сожалению, больница Ассута Рамат Ха Хаяль приказала нам значительно сократить количество пациентов на процедуры экстракорпорального оплодотворения", - говорится в сообщении, разосланном пациентам.



"К сожалению, больница не сможет дать полный и исчерпывающий ответ, какой я хотел бы дать вам в дальнейшем", - написал врач в своем сообщении пациентке. "Ограничение касается количества пациентов и количества процедур, которые может выполнить каждый врач, что сужает наши возможности и уменьшает пространство для маневра".



Ирис Ярон, пациентка клиники Ассута Рамат Ха Хаяль, проходившая лечение бесплодия в течение последних 3,5 лет, рассказывает N12: "Все пациентки получили электронное письмо о том, что Ассута вносит изменения в работу отделения экстракорпорального оплодотворения и сокращает количество пациентов, которых может обслуживать каждый врач".



"Это означает, что очень большая часть пациенток не сможет получить лечение", - продолжает она. "Врачей заставляют устанавливать критерии, кто будет проходить лечение, а кто нет? Многие пациентки, как я, находящиеся в промежуточном состоянии между циклами, не могут продолжать лечение. Я фактически вынуждена либо искать другого врача, либо искать врача в частной медицине и платить за это десятки тысяч шекелей".



Пациентки опасаются, что это внезапное ограничение снизит их шансы осуществить свою мечту и забеременеть. Яэль, проходящая лечение в отделении ЭКО, описывает ситуацию: "У каждого врача будет ограничение на количество циклов, которое он может ввести каждую неделю или каждый месяц. В конце концов, не все из них смогут попасть на цикл из-за спроса. Количество раундов становится все меньше и меньше, и нет уверенности, что вы сможете попасть на соответствующий раунд. Это, конечно, сказывается в возрасте 40+, когда песочные часы уже переворачиваются, и доступность и интенсивность лечения имеют большое значение".



Решение принято на фоне жесткой критики со стороны Министерства здравоохранения в адрес отделения ЭКО Ассута. В ходе проверки было выявлено множество недостатков, и одним из них является нехватка лабораторных работников - в связи с чем больница должна немедленно сократить количество лечебных циклов или число ставок лабораторных работников.