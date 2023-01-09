Новости » Здоровье
COVID в Израиле: 985 новых случаев
09.01.2023 10:13 Алина Груднева

COVID в Израиле: 985 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 771 981 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 9 января.

Уточняется, что было выявлено 985 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 9 450 пациентов.

На сегодняшний день, 125 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 41 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 098 человек.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы