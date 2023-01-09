



COVID в Израиле: 985 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 771 981 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 9 января.



Уточняется, что было выявлено 985 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 9 450 пациентов.



На сегодняшний день, 125 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 41 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 098 человек.