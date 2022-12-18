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COVID в Израиле: 729 новых случаев
18.12.2022 10:17 Алина Груднева

COVID в Израиле: 729 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 748 001 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 18 декабря.

Уточняется, что было выявлено 729 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 11 700 пациентов.

На сегодняшний день, 159 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 954 человека.

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