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COVID в Израиле: 690 новых случаев
21.02.2023 14:23 Алина Груднева

COVID в Израиле: 690 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 795 353 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 21 февраля.

Уточняется, что было выявлено  690 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 4 716 пациентов.

На сегодняшний день, 85 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 253 человека.

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