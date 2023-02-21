



COVID в Израиле: 690 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 795 353 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 21 февраля.



Уточняется, что было выявлено 690 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 4 716 пациентов.



На сегодняшний день, 85 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 253 человека.