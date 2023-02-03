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COVID в Израиле: 507 новых случая
03.02.2023 15:25 Алина Груднева

COVID в Израиле: 507 новых случая

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 787 635 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 3 февраля.

Уточняется, что было выявлено 507 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 5 620 пациентов.

На сегодняшний день, 87 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 203 человек.

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