



COVID в Израиле: 507 новых случая

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 787 635 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 3 февраля.



Уточняется, что было выявлено 507 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 5 620 пациентов.



На сегодняшний день, 87 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 203 человек.