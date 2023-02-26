



COVID в Израиле: 231 новый случай

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 797 689 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 26 февраля.



Уточняется, что было выявлено 231 новый случай заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 4 749 пациентов.



На сегодняшний день, 88 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 269 человек.