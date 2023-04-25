



COVID в Израиле: 222 новых случая

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 820 963 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 25 апреля.



Уточняется, что было выявлено 222 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 3 486 пациентов.



На сегодняшний день, 86 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 31 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 477 человек.