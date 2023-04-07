



COVID в Израиле: 168 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 816 198 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 7 апреля.



Уточняется, что было выявлено 168 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 4 636 пациентов.



На сегодняшний день, 80 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 21 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 415 человек.