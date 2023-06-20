



Зачем РФ расширила перечень лиц, с которыми можно заключать контракты на службу

Госдума России на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, итоговом чтении законопроект, который позволяет гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе, заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) РФ.



Закон «О воинской обязанности и военной службе» дополняется новыми нормами о том, что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в ВС РФ может быть заключен с гражданами, отбывшими наказание, судимость которых погашена, а также с гражданами, имеющими судимость, за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, а также осужденных за шпионаж, захват заложника и по статьям, связанным с уголовной ответственностью за экстремистские преступления, сообщает на сайте Госдумы.



Закон также устанавливает, что граждане мужского пола смогут заключать контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ вне зависимости от их пребывания в запасе. Как указывал ранее профильный комитет Госдумы по обороне, «это позволит поступить на военную службу по контракту гражданам, проживающим на территориях новых субъектов РФ и не зачисленным на сегодняшний день в запас Вооруженных сил РФ».



