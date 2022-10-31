



Все претензии к морским дронам

О морских беспилотниках Украины известно немного. В августе в социальных сетях распространилось предполагаемое изображение одного из них. На нем

видно что-то похожее на небольшой катер, выброшенный на крымский берег.



Это изображение так и не было подтверждено как подлинное. Но в эти выходные один российский военный обозреватель заявил в Telegram, что он имеет все признаки морского беспилотника американского производства.



При этом эксперт из Центра транспортных технологий» заявил, что «большое внутреннее пространство в найденном под Севастополем устройстве позволяет разместить большую боеголовку, активируемую контактным взрывателем».



Всего, по данным Минобороны России, в атаке участвовали «девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских

беспилотников». Российское министерство также обвинило Соединенное Королевство в обучении украинских военных работе с морскими беспилотниками.



Вместе с тем, эксперты считают, что Украина продолжит усилия по противодействию ракетным ударам России по ее инфраструктуре. Она не рискнет атаковать авиабазы ​​в России и в Белоруссии, но без колебаний продолжит наносить удары по Черноморскому флоту России.