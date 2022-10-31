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Все претензии к морским дронам
31.10.2022 19:42 MIGnews

Все претензии к морским дронам

О морских беспилотниках Украины известно немного. В августе в социальных сетях распространилось предполагаемое изображение одного из них. На нем
видно что-то похожее на небольшой катер, выброшенный на крымский берег. 

Это изображение так и не было подтверждено как подлинное. Но в эти выходные один российский военный обозреватель заявил в Telegram, что он имеет  все признаки морского беспилотника американского производства.

При этом эксперт из Центра транспортных технологий» заявил, что «большое внутреннее пространство в найденном под Севастополем устройстве позволяет разместить большую боеголовку, активируемую контактным взрывателем».

Всего, по данным Минобороны России, в атаке участвовали «девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских
беспилотников». Российское министерство также обвинило Соединенное Королевство в обучении украинских военных работе с морскими беспилотниками.

Вместе с тем, эксперты считают, что Украина продолжит усилия по противодействию ракетным ударам России по ее инфраструктуре. Она не рискнет атаковать авиабазы ​​в России и в Белоруссии, но без колебаний продолжит наносить удары по Черноморскому флоту России.

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