



В Москве недовольны помощью Баку Украине

Передача Азербайджаном Украине трансформаторов и генераторов «в качестве гуманитарной помощи» вызывает недоумение у России. Об этом сообщил в четверг источник в МИД РФ.



«Подобный шаг со стороны Баку вызывает недоумение. В рамках специальной военной операции ВС Российской Федерации уничтожают критическую инфраструктуру Украины, использующуюся киевским режимом для военных нужд. Азербайджанские поставки, которые вряд ли принципиально изменят ситуацию, не тянут на гуманитарную помощь», - отметил источник.



Источник также обратил внимание на мнение некоторых азербайджанских обозревателей, которые указали, что поставленное оборудование востребовано в самой республике с учетом необходимости постконфликтного восстановления карабахских территорий и растущих социально-экономических вызовов.



Пресс-служба МИД Азербайджана 10 декабря сообщила, что в ответ на обращение украинской стороны, «с целью восстановления в сложившейся ситуации устойчивого снабжения электроэнергией пострадавших территорий азербайджанская сторона направила украинскому народу гуманитарную помощь, состоящую из основного электрооборудования».



По данным МИД, гуманитарный груз включает 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. Как отметили в азербайджанском министерстве, общая стоимость груза составляет более 1,4 млн манатов (более 800 тыс. долларов).



По данным МИД республики, в связи с кризисом в Украине Азербайджан оказал этой стране гуманитарную помощь на общую сумму около 30 млн манатов (более 17,5 млн долларов).