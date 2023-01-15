



Турецкое наступление в Сирии возможно в любое время

Новое наземное наступление Турции в Сирии «возможно в любое время», заявил Ибрагим Калин главный помощник президента Реджепа Тайипа Эрдогана.



Как сообщалось, более чем десятилетняя вражда между соседями, началась, когда Турция поддержала усилия повстанцев по свержению президента Башара Асада в начале гражданской войны в Сирии.



С тех пор Турция также предприняла серию вторжений в северную Сирию, большинство из которых были нацелены на курдские силы, которых она считает «террористами».



Вместе с тем, Ибрагим Калин сказал, что стремление к миру не означает, что Турция отказывается от возможности начать новую кампанию, о которой Анкара предупреждала несколько месяцев.



«Наземная операция возможна в любое время, в зависимости от уровня угроз, которые мы получаем», — сказал Калин журналистам. «Турция никогда не нацеливается на сирийское государство или сирийское гражданское население».



Его комментарии прозвучали через два дня после того, как Асад сказал, что будущие переговоры с Анкарой должны быть направлены на «прекращение оккупации» Турцией некоторых частей Сирии. Турция имеет военные базы на севере Сирии, а также поддерживает некоторых местных ополченцев, сражающихся против режима.