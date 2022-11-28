



Турецкие силы почти готовы к наземной операции в Сирии

Президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция начнет наземную операцию, когда это будет удобно для обеспечения безопасности своей южной границы.

«Все приготовления завершены. Теперь это политическое решение», — сказал Рейтер турецкий чиновник, попросивший об анонимности перед встречей.

Напомним, что еще в мае Эрдоган заявил, что Турция вскоре начнет военную операцию против YPG в Сирии, но в то время такая операция не состоялась.

Другой турецкий чиновник заявил, что наземная операция, нацеленная на районы Манбидж, Кобани и Тель-Рифат, была неизбежна. Она была нужна чтобы связать районы, перешедшие под контроль Турции и ее сирийских союзников, с вторжениями с 2016 года.

По словам источника, Анкара контактировала с Москвой и Вашингтоном по поводу своей военной деятельности.

Россия попросила Турцию воздержаться от полномасштабного наземного наступления. Как известно, она поддерживала президента Сирии Башара Асада в 11-летней войне страны, в то время как Анкара поддерживала повстанцев, борющихся за его свержение.

Отметим, что Министр обороны Хулуси Акар, побывавший в районе границы с Ираком, сообщил в воскресенье военному командованию, что Турция «выполнит задачи» миссии.