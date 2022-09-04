



Турция: процесс расширения ЕС отодвинут на второй план

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что на сегодняшний день процесс расширения ЕС отодвинут на второй план. При этом повестка Евросоюза формируется узкими политическими интересами отдельных кругов и стран.

Об этом он заявил в своем обращении к участникам саммита Открытой балканской инициативы в Белграде, где принимают участие представители Сербии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Венгрии.



Глава дипломатии Турции отметил, что расширение некогда было одной из самых успешных политических инициатив ЕС.



«Современный Евросоюз замкнулся в себе, и узкие политические интересы поглотили повестку расширения. Никто, к примеру, не может толком объяснить, почему Албания и Северная Македония так долго ожидают принятия в ЕС», - сказал Чавушоглу.

Он также коснулся к ситуации вокруг Украины. «Это тревожный звонок. Мы стали свидетелями, насколько мир чувствителен к различным ударным волнам. Приближается зима. Появилась общая проблема, энергетическая и продовольственная безопасность. У нас нет иного выбора, кроме сотрудничества. Турция продолжит выполнять все свои обязательства в рамках в рамках зернового соглашения, заключенного в Стамбуле. Мы также делаем все возможное, чтобы помочь нашим соседям на Балканах удовлетворить их потребности в газе в зимний период.



Война еще раз продемонстрировала важность совместных инвестиций в возобновляемые источники энергии и интеграцию рынков электроэнергии и газа», - сказал министр.