



Тайна визита Патрушева

Россия активизировала свои усилия по налаживанию экономических, торговых и политических отношений с Ираном и другими незападными странами с тех пор, как 24 февраля вторглась в Украину. Она сделела это в рамках своего стремления разрушить то, что РФ называет «гегемонией» США, и построить новый международный порядок.



Россия и Иран в среду обсудили ситуацию на Украине и меры по борьбе с «западным вмешательством» в их внутренние дела, сообщают российские государственные СМИ.



Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, близкий соратник президента Владимира Путина, находился в Тегеране для консультаций с

секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Об этом сообщили российские государственные информационные агентства.



Наряду с Украиной стороны обсудили «информационную безопасность, а также меры противодействия вмешательству во внутренние дела обеих стран со стороны западных спецслужб». Так сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Совбеза России.



«Был подчеркнут экономический потенциал России и Ирана и выстраивание внешнеторговых отношений в условиях санкционного давления», — добавили в

ведомстве.



Вместе с тем, о чем конкретно, стороны говорили в связи с конфликтом на Украине, пока неясно.



Отметим, что Россия активизировала свои усилия по налаживанию экономических, торговых и политических отношений с Ираном и другими незападными странами с тех пор, как 24 февраля вторглась в Украину в рамках своего стремления разрушить то, что она называет «гегемонией» США, и построить новый международный порядок.