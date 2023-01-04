



Россия: "Ростех" наращивает объемы производства вооружений

В течение 1-2 месяцев планируется завершить госиспытания и перейти к серийному производству принципиально нового поколения авиационных и наземных средств РЭБ и борьбы с БПЛА, сообщили в госкорпорации «Ростех».



Речь идет про ударные и транспортные вертолеты, новые и прошедшие модернизацию строевые истребители, фронтовые бомбардировщики, стратегические ракетоносцы, транспортные и учебно-боевые самолеты.



Продолжаются поставки танков Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, самоходных артиллерийских установок Мста-С, «Малка», «Акация», «Гиацинт-С», самоходных минометов «Тюльпан», тяжелых огнеметных системам ТОС-1А «Солнцепек», а также комплексов артиллерийской разведки, связи, машин управления.



Предприятия Госкорпорации передают военному ведомству партии стрелкового оружия и боеприпасов к нему, беспилотных летательных аппаратов разного назначения, переносных зенитно-ракетных, противотанковых комплексов. Ракетные соединения пополняются комплексами «Искандер-М», зенитчики получают комплексы «Панцирь-С1».



Справка: Госуда́рственная корпора́ция «Росте́х» российская государственная корпорация, созданная в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. На Ростех приходится примерно 40 % всего объема гособоронзаказа Российской Федерации. Всего Ростех поставляет свыше 400 типов вооружений и военной техники.