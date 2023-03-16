



Раскрыты подробности о сделке между Ираном и Саудовской Аравией

Источник в Саудовской Аравии, знакомый с деталями переговоров между Королевством и Ираном под руководством Китая, подтвердил, что соглашение между двумя странами было продолжением предыдущих раундов переговоров, которые начались в Ираке в 2021 году.



Что касается участия Китая, источник сообщил, что президент Си Цзиньпин выразил заинтересованность в том, чтобы Китай стал мостом для помощи в разрешении конфликта между Саудовской Аравией и Ираном, во время своего визита в Эр-Рияд в декабре прошлого года — инициатива, которую приветствовал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.



Источник в Саудовской Аравии сообщил, что прорыв, достигнутый в прошлую пятницу, занял пять дней интенсивных переговоров в Пекине, которые продолжались «ночью и днем» по трем основным направлениям. Первым столпом было уважение суверенитета стран региона.



Во-вторых, восстановление дипломатических отношений в течение ближайших двух месяцев, что дает обеим странам время на рассмотрение и доработку деталей, а также работу над логистикой повторных командировок дипломатов.



Третьим было возрождение ранее согласованных двусторонних договоров между Ираном и Саудовской Аравией, включая соглашение о безопасности 2001 года, которое было подписано в то время покойным министром внутренних дел Саудовской Аравии принцем Найефом бин Абдель Азизом и его тогдашним коллегой Хасаном Рохани.



Источник в Саудовской Аравии дал понять, что восстановление дипломатических отношений еще не означает прекращения всех споров.

