



Президент Литвы призвал усилить восточный фланг НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил за идею разворачивания систем ПВО на польско-украинской границе и всем восточном фланге НАТО, передает агентство Делфи.



Об этом Науседа заявил после межведомственного совещания по ситуации с безопасностью в регионе в связи с ракетными ударами в Украине и Польше.



По его словам, «взрывы в Польше являются новым этапом войны России в Украине, блок НАТО должен на это адекватно реагировать».

«Я считаю, что это достаточно важный новый этап в ходе этой войны, поскольку по причине агрессивных действий России против Украины уже летят ракеты на территорию НАТО, погибают люди, проживающие в государствах НАТО», – заявил он.



«Это новый этап эскалации конфликта, на который НАТО, как единое целое, должно реагировать адекватно», – добавил он.



По словам Науседы, хотя расследование с целью выявления места запуска ракеты еще ведется, «видна причинно-следственная связь между взрывами в Польше и российскими атаками в Украине».



Литовский президент сказал, что о намерениях инициировать консультации по Четвертой статье НАТО ему сообщил польский коллега Анджей Дуда. «Мы готовы помочь всеми возможными способами, если потребуется. Президент Польши передал мне информацию о том, что произошло прошлой ночью, о переговорах с лидерами других стран. И сказал, что сегодня Польша обратится по поводу активации 4 статьи НАТО», - сообщил Науседа.



По его словам , Литва также поднимет вопрос усиления противовоздушной обороны во всем регионе. «Литва активно будет участвовать в дискуссии, говоря, прежде всего, о дислокации систем противовоздушной обороны как на границе Польши с Украиной, так и смотря в будущее, учитывая весь восточный фланг НАТО», – сказал глава литовского государства.