



Почему Башара Асада "вернули" в арабский мир

Сирия возвращается в Лигу арабских государств спустя 12 лет. После изгнания из-за кровавого подавления протестов, переросших в гражданскую войну.



Потепление отношений с соседями на руку бессменному, с 2000 года, лидеру Сирии Башару Асаду и его окружению.



Они рассчитывают на арабские инвестиции, но это вряд ли поможет справиться с одним из самых серьезных гуманитарных кризисов XXI века.



Близкие и дальние соседи Сирии надеются решить сразу несколько насущных проблем: проблему безопасности - война в Сирии заморожена, но спорадически горячие точки возникают, проблему беженцев, проблему усиления влияния Ирана и проблему контрабанды наркотика каптагона.



Пойдет ли им навстречу Башар Асад, известный своим нежеланием идти ни накакие уступки, - вопрос открытый.



Возвращение в "арабскую семью" - значительная дипломатическая победа Асада и его союзников и свидетельство перестройки сил на Ближнем Востоке, ослабления влияния США и появления в регионе Китая.



Поняв, что альтернатива Асаду невозможна, особенно на фоне постепенного ухода американцев из региона, саудовцы и другие страны арабского мира решили сами начать диалог с вчерашним изгоем.