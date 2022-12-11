



Песков о любви Запада к России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Запада дошли до стадии конфронтации, и "дальше жить придется в этих условиях".



"Мы уже приехали на станцию под названием "конфронтация". И нам нужно быть собранными, мощными, нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации", - сказал Песков.



Песков заявил, что "страны Запада не любят и особо не собираются любить Россию".



По словам чиновника, в остальной части мира есть и другие примеры.



"Кто-то любит, и наверное, не меньшая часть мира", - сказал он.



Представитель Кремля считает, что Европа, желая избавиться от зависимости от России, оказалась привязана к поставкам американского СПГ.



"Они не договаривают, что хотят одну зависимость поменять на другую зависимость. То есть они сейчас зависимость от России поменяли на зависимость от американского сжиженного природного газа. Это точно такая же зависимость, только там взаимности гораздо меньше. И сейчас, когда европейцы каждый день теряют миллиарды евро, эти миллиарды долларов уже зарабатывают в Вашингтоне", - заявил Песков.





