



Новые санкции ЕС коснутся экспорта технологий в Россию

Еврокомиссия работает над новыми предложениями по санкциям в отношении России после объявления мобилизации президентом РФ Владимиром Путиным. Новые шаги могут быть предприняты очень быстро, предупредил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе в четверг, 22 сентября.

Будут рассмотрены индивидуальные штрафные меры в отношении отдельных лиц и организаций, а также предложение о дополнительном экспортном контроле по нескольким технологиям, которые ЕС экспортирует в Россию, сказал он. «Применение такого рода дополнительных санкций было бы оправдано, поскольку мы видим, что Россия движется к экономике военного времени», - указал Мамер.



В ответ на вопрос о возможном введении потолка цен на российскую нефть он ответил, что эта тема обсуждается в формате G7. Так как решение повлияет на мировой рынок нефти и должно быть принято на глобальном уровне. "Есть области, где введение санкций без согласования с нашими союзниками просто не имеет смысла. И по этой причине с самого начала этого конфликта ЕС координирует и вводит санкции при максимально широкой поддержке своих крупнейших партнеров. И это также касается любых возможных действий в нефтяном секторе", - сказал представитель Еврокомиссии.