



Крепнут отношения Израиля и Турции

Турция и Израиль когда-то были близкими региональными союзниками с широкими оборонными связями, но отношения становились все более и более натянутыми при правлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер был откровенным критиком политики Израиля по отношению к

палестинцам, в то время как Израиль возражал против связей Турции с палестинской боевой группировкой ХАМАС, которая управляет сектором Газа.



Отношения разорвались в 2010 году после того, как израильские силы штурмовали направлявшуюся в Газу флотилию с гуманитарной помощью для палестинцев, прорвавшую израильскую блокаду. В результате инцидента погибли девять турецких активистов, а страны отозвали своих послов.



После попытки наладить отношения Турция снова отозвала своего посла в 2018 году после того, как Соединенные Штаты перенесли свое посольство в Израиле в Иерусалим.



Отношения начали «оттаивать» после ухода с поста бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.



Президент Израиля Ицхак Герцог посетил Турцию с государственным визитом в марте, а в июне последовал премьер-министр Яир Лапид, который в то время был министром иностранных дел.



Напомним, что две страны когда-то были близкими партнерами в области обороны. Договоры об обороне, подписанные в середине 1990-х годов, позволили пилотам израильских ВВС тренироваться над воздушным пространством Турции. Израиль модернизировал турецкие военные танки и самолеты, а также поставил беспилотники и другое высокотехнологичное оборудование.



Однако, страны по-прежнему разделяют различные стратегические интересы, включая сдерживание Ирана.



При этом, Израиль недавно поблагодарил Турцию за сотрудничество разведки в противодействии попыткам Ирана совершить теракты в Турции против израильтян.



Тем временем, Эрдоган выразил заинтересованность в том, чтобы Турция использовала израильские месторождения природного газа в Средиземном море.