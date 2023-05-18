



Кого боится Иран и для чего он усиливает ракетный потенциал



Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани призвал к усилиям по постоянному обновлению возможностей для борьбы с угрозами. При этом, он назвал ракетную промышленность ключевым компонентом оборонной мощи Ирана,



На встрече с сотрудниками Организации аэрокосмической промышленности Министерства обороны в четверг генерал Аштиани сказал, что различные типы систем противоракетной обороны считаются главным приоритетом в оборонной доктрине Ирана, учитывая целый ряд угроз Исламской Республике.



Министр также подчеркнул необходимость обновления ракетных технологий и обеспечения экспертной подготовки и поддержки вооруженных сил.



Отметив успехи Минобороны в противодействии возникающим угрозам, он сказал, что такая модель управления может быть использована для решения других проблем в стране.



Генерал Аштиани также подчеркнул необходимость разработки различных отечественных спутников для применения в области телекоммуникаций, точного земледелия, решения водных проблем и подготовки к стихийным бедствиям.



Иранские официальные лица неоднократно подчеркивали, что страна, не колеблясь, усилит свой военный потенциал, в том числе ракетную мощь, которая полностью предназначена для обороны, и что оборонный потенциал Ирана никогда не станет предметом переговоров



Напомним, что еще в феврале 2018 года лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи призвал к усилиям по поддержанию и укреплению обороноспособности Ирана, нанеся ответный удар врагам за оспаривание ракетной программы страны.



«Ни секунды не колеблясь, страна должна перейти к приобретению всего необходимого для обороны, даже если против этого выступает весь мир», — сказал тогда аятолла Хаменеи.