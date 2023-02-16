



Как в ООН оценили гуманитарную поддержку украинцев

ООН и ее партнеры обратились с призывом к международному сообществу выделить в 2023 году 5,6 млрд долларов на поддержку украинцев, пострадавших в результате конфликта, сообщает пресс-служба организации.



Отмечается, что 3,9 млрд из этой суммы будет потрачено на оказание продовольственной, медицинской и денежной помощи 11 млн нуждающихся украинцев, оставшихся в стране.



Еще 1,7 млрд пойдет на поддержку украинских беженцев. Эти средства поступят в 10 стран, на территории которых сейчас находится более 4 млн переселенцев из Украины. Это Болгария, Чехия, Румыния, Молдова, Венгрия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Словакия.



В ООН напомнили, что около 40 процентов населения Украины сегодня нуждается в гуманитарной помощи и защите, при этом наплыв украинских беженцев в соседние страны вызвал беспрецедентный гуманитарный кризис в Европе.



"Почти год спустя война по-прежнему, каждый день, ведет к смерти, разрушениям и перемещениям в небывалых масштабах", – сказал Мартин Гриффитс, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи ООН.



Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил, что правительства принимающих стран, а также местные неправительственные организации сыграли важнейшую роль в поддержке беженцев.



В ООН сообщают, что в 2022 году помощь и защиту получили почти 16 млн человек по всей Украине, в том числе в районах, неподконтрольных правительству. Шесть миллионов человек получили денежную помощь, что позволило поддержать украинскую экономику. ООН также оказала помощь миллионам украинских беженцев в европейских странах, в том числе более 600 тыс.детей.



В ООН подчеркивают, что запрошенные средства позволят Организации и дальше оказывать украинцам необходимую поддержку в условиях продолжающегося конфликта.



