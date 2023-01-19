



Как Европа может усилить давление на иранский режим

Неповиновение, угнетение и агрессия иранского режима усиливаются внутри страны, в регионе и во всем мире.



Тем не менее важно отметить, что ЕС может сыграть решающую роль в противодействии иранскому режиму и в повышении эффективности санкций США против него.



В распоряжении ЕС есть многогранные рычаги воздействия на иранский режим, которые могут быть задействованы в любое время, чтобы привлечь иранских лидеров к ответственности за нарушения прав человека и заставить их изменить свое деструктивное поведение дома и за рубежом.



Прежде всего, в отличие от США, которые вышли из ядерной сделки при администрации Трампа, члены ЕС, Франция и Германия, а также Великобритания, по-прежнему имеют возможность инициировать процесс, который приведет к повторному введению санкций Совета Безопасности ООН в отношении Исламская Республика.



Без сомнения, восстановление санкций ООН окажет значительное давление на финансовые и военные операции иранского руководства.



Кроме того, европейские страны также могут в одностороннем порядке ввести новые санкции в отношении энергетической отрасли Ирана, в частности нефтяной, а также финансового, судоходного, строительного и вооруженного секторов.



Наконец, использование дипломатического давления на иранский режим также имеет решающее значение. ЕС должен выйти за рамки словесного осуждения и даже символических санкций. Это означает, что европейские страны могут сделать еще один шаг и отозвать своих представителей из Тегерана и разорвать дипломатические отношения с Ираном до тех пор, пока режим не изменит свое деструктивное поведение дома и за рубежом. Эти шаги имеют решающее значение для того, чтобы привлечь режим к ответственности за свои преступления.

