



Иран превращает Украину в испытательный полигон

В дополнение к помощи союзнику, поставки Ираном беспилотников и ракет, нацеленных на населенные пункты, обеспечивают ему испытательный полигон для оружия, которое может быть использовано в будущем нападении на Израиль.



В этом вопросе Иран угрожающе откровенен. Газета Sobh-e-Sadegh, опубликовала на своей первой полосе открытую угрозу на иврите. Он предупредил, что новая гиперзвуковая ракета, как сообщается, разработанная Ираном, может достичь Израиля за «400 секунд».



Гиперзвуковые ракеты могут уклоняться от систем обороны благодаря своей большой скорости и маневренности. Такое оружие могло бы разрушить израильскую систему ПВО, «оголив» цели для массированных атак беспилотников.



«Новая ракета может пройти через все системы противоракетной обороны, и я не думаю, что технологии, способные ее перехватить, будут созданы в ближайшие десятилетия», — заявил генерал Амир Али Гаджизаде, командующий Воздушно-космическими силами КСИР. «Он может поражать противоракетные системы противника, и его производство знаменует собой огромный скачок в развитии ракет нового поколения».



Россия проигрывает войну на Украине из-за превосходства западных военных технологий, предоставленных украинцам. После почти девяти месяцев конфликта, который, по мнению российской стороны, должен был продлиться всего неделю.



По мнению экспертов, режим Путина в явной опасности, и его способность удерживать власть неразрывно связана с какими-то успехами на Украине. По мере того, как некогда невероятная перспектива тактического поражения России на Украине становится все более вероятной, Иран приходит на помощь России со своими ракетами.