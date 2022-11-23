



Европарламент объявил РФ "государством-спонсором терроризма"

Принятая резолюция не несет каких-либо прямых юридических последствий для Евросоюза, но отражает мнение большинства европейских депутатов.



Европарламент в среду, 23 ноября, в Страсбурге большинством голосов проголосовал за принятие резолюции о признании России «государством-спонсором терроризма» из-за военных действий в Украине.



Текст документа опубликован на сайте этого консультативного органа. Трансляция заседания велась на сайте Европарламента.



Объявив Россию «государством-спонсором терроризма», евродепутаты намерены подготовить почву, чтобы привлечь президента РФ Владимира Путина и российское правительство к ответственности перед международным трибуналом, указано на сайте Европарламента.



Документ поддержали 494 депутата, 58 проголосовали против, еще 44 - воздержались. Всего в голосовании участвовали 596 парламентариев.



Принятая резолюция не несет каких-либо прямых юридических последствий для Евросоюза, но отражает мнение большинства европейских депутатов.



Справка: «Государства — спонсоры терроризма» (англ. State Sponsors of Terrorism) — список государств, которые, согласно официальной позиции государственного департамента США, неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма[1][2].



Включение в список влечёт за собой жёсткие экономические и политические санкции со стороны США.